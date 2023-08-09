banner913
banner932
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
28 0
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
7 0
 
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
43 0
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
43 0
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
Şanlı direnişin 59’uncu yılı
20 0
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
YDÜ’nün mide kanseri tespiti için geliştirdiği biyosensör patentlendi
25 0
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
Limasol'daki yangın kontrol altında ancak yeniden alevlenme tehlikesi var
21 0
banner964

Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu

banner476

Eski Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için Evkaf ve GKK işbirliğinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı

banner825
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
banner971
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliğinde bir tarihi eser daha ülke değerlerine kazandırıldı.
Eski Erenköy bölgesinde yer alan Türk okulu ve cami için 2023 yılının başında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Kıbrıs Türklerinin ada içerisinde verdiği önemli mücadelelerden bir tanesi olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişinin 59. Yıl dönümünde eski okul ve caminin açılışı gerçekleştirildi.
Tüm Kıbrıs’ta yer alan vakıf eserleri, Türk mezarlıkları ve şehitliklerin restorasyonu ve bakımı için uzun soluklu projeler üreten Evkaf, kültürel değerlerimizi korumaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları sonucunda müze olarak halkın hizmetine açılmış olan Türk Okulu ise tarihin izlerini günümüze taşıyacak.
Açılışta konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter “Her yerde kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.