Tarihi kilisenin kapıları çalındı



Çamlıbel’deki Saint Panteleimon Manastırı (Moni Agıos Panteleımonos) içerisinde bulunan kilisenin tarihi kapılarının çalındığı öğrenildi.

İki adet kapının ne zaman çalındığı bilinmiyor. Konu polise aksettirildi. Polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği( ÇAM-SEV) Başkanı Adıgüzel Akdeniz, tarihi kapıların ne zaman çalındığını bilmediklerini olayı bugün fark edip polise bilgi verdiklerini anlattı.

Öte yandan DİKO Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis, Geçitkale’deki “Arhangelu Mihail” ve Çamlıbel’deki “Ay.Pantaleimonas” Manastırı’na, AB finansmanıyla restore edildikten sonra zarar verildiği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Mavridis, konuyla ilgili Avrupa Komisyonu’na yönelik girişimde, Geçitkale’de bulunan ve 2017 yılında restore edilen “Arhangelu Mihail” Kilisesinde pazar kurulduğunu ve bu alanın kutsallığına saygısızlık yapıldığını iddia etti.

Mavridis, Çamlıbel’deki “Ay.Panteleimonas” Manastırının da kapılarının çalındığını ileri sürdü.

Mavridis her iki kilisenin de dini ve eski eser açısından önemli yapıtlar olduğuna dikkat çekerken, Kuzey’de AB’den finansman alan çalışmaların korunmasının garanti altına alınması için bir Avrupa mekanizmasının kurulmasını önerdi.

