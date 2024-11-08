Tarihi geçmiş gıdaları satıyorlardı

Değirmenlik bölgesinde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ürünler olmak üzere toplam 1040 parça ürün müsadere edildi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. . Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrolünü kapsayan denetimlerde, 49 iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ceza yazıldı. Denetimler sonucunda tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 1040 parça ürün müsadere edildi.