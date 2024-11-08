Tarihi geçmiş gıdaları satıyorlardı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. .
Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrolünü kapsayan denetimlerde, 49 iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ceza yazıldı.
Denetimler sonucunda tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 1040 parça ürün müsadere edildi.