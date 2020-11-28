Tarihi ev yıkılmaya yüz tuttu

Mağusa’nın son Kraliçesi Caterina Cornaro’nun evi olarak bilinen Naim Efendi Sokak’taki taş yapı yıkılmaya başladı.

Ada tarihinden birçok olaya tanıklık eden, içinde asırlık cümbez ağacı da olan ve ünlü Kıbrıslırum Ressam George Pol Georgio’nun resim atölyesinin olduğu Caterina Cornaro’unun evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya…Evin avlusunda ayrıca ressamın yaptığı ve duvarlarında kendinin çizdiği freskoların da yer aldığı bir şapel de bulunuyor.İngiliz döneminde Kadınlar Hapishanesi olarak da kullanılan Caterina Cornaro’nun, evi şimdilerde bar-restoran olarak işletiliyor. Münir Özbek Sokakı’na bakan duvarları hızla müdahale edilmezse 14. Yüzyıla ait olan bu yapının orijinal dış duvarları kısa sürede yıkılabilir.