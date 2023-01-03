Tarihi değirmen restore ettirilecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolu güzergahında bulunan değirmen etrafındaki otlar ve dalları temizletti ve bu tarihi yapının restore edilmesi için sorumluluk alacaklarını söyledi

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Şenkul, sabah saatlerinde kaçış yolu güzergahında bulunan “Değirmen” etrafındaki otlar ve dalları temizletti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Şenkul, şunları kaydetti:

“Kaçış yolu güzergahında bulunan “Değirmen” etrafındaki otlar ve dalları temizleyerek güne başladık.

Bu tarihi yapının restore edilmesi için Eski Eserler Dairesi ile birlikte sorumluluk alacağımızdan şüpheniz olmasın.

Sorunlu konularda sorumluluk alacağımızı söyledik çünkü:

Biz tarihi yapılarımız ile birlikte Girneyiz”

Girne 'nin yeni başkanı Murat Şenkul, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarına tam gaz devam ediyor.Şenkul, sabah saatlerinde kaçış yolu güzergahında bulunan “Değirmen” etrafındaki otlar ve dalları temizletti.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Şenkul, şunları kaydetti:“Kaçış yolu güzergahında bulunan “Değirmen” etrafındaki otlar ve dalları temizleyerek güne başladık.Bu tarihi yapının restore edilmesi için Eski Eserler Dairesi ile birlikte sorumluluk alacağımızdan şüpheniz olmasın.Sorunlu konularda sorumluluk alacağımızı söyledik çünkü:Biz tarihi yapılarımız ile birlikte Girneyiz”