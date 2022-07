“Taraflar siyasi irade ve esneklik göstermeli”

BM Genel Sekreteri Guterres, UNFICYP raporunda Kıbrıs’ta iki tarafın siyasi irade ve esneklik göstermelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı



Özlem Şahin ŞAKAR-New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta iki taraf arasında şu an için güçlü bir diyaloğun bulunmaması ve olumsuz sosyo-ekonomik ve siyasi görünüm nedeniyle, Kıbrıs barış sürecinin başlaması için ortak zemin bulunulması ihtimalinin şu an için belirsiz göründüğünü belirtti.

Yeni bir BM Kıbrıs temsilcisi (ya da elçisi) atanması konusunda iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirten Guterres, ’Bilinmelidir ki sürecin geleceği tarafların elindedir. Onları ortak zemin bulmaları konusunda desteklemeye devam ederken, onların da siyasi irade ve esneklik göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bir BM temsilcisinin taraflarla temasta olması kritik bir destek sağlayacaktır’’ dedi.

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Kıbrıs’ta geçici görev yapan BM Barış Gücü (UNFICYP) ve BM İyi Niyet Raporu olmak üzere henüz resmen yayınlanmayan iki ayrı ön rapor sundu.

HALKIN SESİ’nin ele geçirdiği ve Adada 16 Aralık 2021 ile 14 Haziran 2022 tarihleri arasında yaşanılan önemli gelişmelere ve UNFICYP’in faaliyetlerine yer verilen iki ayrı raporda, Barış Gücü’nün görev süresinin de 31 Ocak 2023 tarihine kadar 6 aylığına uzatılması istendi.

Genel Sekreter Guterres, İyi Niyet Raporunda, Kıbrıs danışman yardımcısı Colin Stewart’ın faaliyetleri ve kendisinin bir BM Kıbrıs Temsilcisi (ya da elçisi) atanması amacıyla taraflarla yürüttüğü temaslara ilişkin bilgiler veriyor.

Raporda, adada bir anlaşma olasılığına yönelik kamuoyunun güveninin düşük seviyede kalmaya devam ettiği, ancak Kıbrıslılar’ın günlük hayatlarına ilişkin bazı pratik alanlarda iki taraf arasında bir takım ilerlemelerin sağlanıldığı belirtiliyor. Adanın kuzeyinde ‘’belirsizlik ve kutuplaşmanın arttığı’’ yönünde yorum yapılan raporda, güneyde ise Şubat 2023’de yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle resmi olmayan bir kampanya döneminin etkilerinin başladığı not ediliyor.

Raporda teknik komitelerin görüşmelerinin yeniden canlandığı, önemli ilerlemelerde bulunulduğu ve bazı anlaşmalara varıldığı da hatırlatıldı. Bu uzlaşmaların içinde, elektrik ve elektrikli aletlerin atık yönetimiyle ilgili bir ön çalışma yapılması, Pile köyünde kriminal faaliyetlere karşı ortak temas birimi oluşturulması ve çevre konularında bilim insanlarının işbirliği için bir web sitesi oluşturulması sayıldı. Bu kapsamda kadınların çözüm sürecine tam ve eşit katılmı için oluşturulan eylem planına destek olarak Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin 13 Nisan’da BM himayesinde düzenlenen törende biraraya geldikleri de hatırlatıldı. Bu biraraya gelmenin, iki liderin 14 Aralık 2021’deki resepsiyonun ardından ilk görüşme olduğu da not edildi.

Raporda, 15 Mayıs’ta Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in görevinden ayrılarak yerine Menelaos Menelaou’nun atandığı, bu kapsamda 12 teknik komitenin işleyişine ilişkin BM ve iki müzakereciyle haftalık yapılan üçlü toplantılarda ise bir aksama olmadığı bildirildi.

Raporda 20 Mayıs’ta Rum lider Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar’a iletilmek üzere gönderdiği mektupta müzakerelerin daha önce varılan ortak noktalar temelinde BM himayesinde yeniden başlatılmasını önerdiği de anımsatıldı.

Bölgesel ilişkilerde de iniş çıkışların görüldüğü belirtilen raporda, garantör ülkeler olan Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde özellikle Mart ayında bir iyileşme görüldüğü, ancak son dönemde yine gerilimin yükseldiği de kaydedildi.

SÜRECİN DURUMU

Raporda, iki taraf ve ilgili ülkelerin, Kıbrıs’ta ileriye dönük yol için çaba sarfedilmeye devam edilmesinde hem fikir oldukları, ancak olası bir BM Kıbrıs Temsilcisinin (ya da elçisi) rolü ve görevi konusunda tarafların görüşlerinin farklı olduğunun altı çizildi ve bu konuda ileriye yönelik bir yol bulunması konusunda çabaların sürdüğü belirtildi.

İçinde bulunulan konjektürün, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik ortak bir zemin yaratılması yolunda bir alan yaratmadığı, iki tarafın pozisyonlarının birbirinden uzak olmaya devam ettiği de kaydedildi.

Genel Sekreter raporunda, adada çözüme yönelik müzakereler halen başlamamış olsa da, iki lider ve temsilcilerinin, Kıbrıs danışman yardımcısı Colin Stewart ile görüşmeye devam ettiklerini ve adadaki ortak meselelerin çözümünde pratik önlemler aldıklarını da ifade etti. Bu kapsamda, Kıbrıs İyi Niyet Misyonunun, adada iki taraf arasında pekçok düzeyde temas ve diyaloğun devam etmesi, adada iki taraf arasındaki ilişkilerin ve adadaki genel siyasi görünümün daha kötüye gitmemesi için kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğini de belirtti.

Genel Sekreter, ‘’İki taraf ortak teknik komitelerin siyasi engellemelerden etkilenmemesi için ciddi çabada bulundu ve ben de onlardan teknik komitelerin daha etkin çalışmalarını sağlamaları için bu çabalarını devam ettirmeleri çağrısında bulunuyorum’’ dedi.

İki liderin 13 Nisan’da cinsiyet eşitliği konusundaki eylem planına destek vermek için yapılan törene katılmalarından da memnuniyet duyduğunu belirten Guterres, ‘’İki liderin gelecekteki müzakere ekiplerinin en az yüzde 30’unu kadın görevlilerden oluşturmaları yönündeki sözlerinden memnuniyet duyuyor, teknik komitelerde de aynı tutumu sergilemelerini istiyorum’’ dedi.

Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi’nin istediği doğrultuda, barışa yönelik engellerin ortadan kaldırılması için okul kitaplarının gözden geçirilmesi konusunda ilerleme sağlanılmadığını belirterek bu konuda liderlerden destek istedi.

SONUÇ

Genel Sekreter İyi Niyet Misyonu raporunun son bölümünde, Maraş’taki durumdan endişe duyduğunu, BM’nin Maraş’la ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasını istedi.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gerilimden endişe duyduğunu belirten Guterres, tüm taraflara gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaları ve gerilimin dağıtılması için ciddi çabalar sarfetmeleri çağrısında bulundu. Genel Sekreter daha önceki raporlarında da belirttiği gibi, adada ve adanın çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da yararlanması gerektiğini kaydederek taraflara bu konuda işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

TEMSİLCİ VURGUSU

‘’İki taraf arasında güçlü bir diyaloğun bulunmaması ve şu anki sosyo-ekonomik ve siyasi görünüm nedeniyle, Kıbrıs barış sürecinin başlaması için ortak zemin bulunulması ihtimali şu an için belirsiz görünmektedir’’ diyen Genel Sekreter, bir BM temsilcisinin (elçisi) olası rolü ve görevi konusunda iki tarafın devam eden görüş ayrılığı nedeniyle bir temsilci seçilmesi konusundaki prensiplerde bir anlaşmaya varılamadığını da belirtti. Guterres böyle bir temsilcinin atanması durumunda, Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için müzakerelerin başlatılmasına yönelik ortak zemin bulma yolları üzerinde çalışacağını da belirtti.

Bu kapsamda BM’nin ilgili taraflarla ve garantör ülkelerle görüşmelerinin devam ettiğini belirten Genel Sekreter, ‘’Bilinmelidir ki sürecin geleceği tarafların elindedir. Onları ortak zemin bulmaları konusunda desteklemeye devam ederken, onların da siyasi irade ve esneklik göstermeleri büyük önem taşımaktadır.Bu açıdan bir BM temsilcisinin taraflarla temasta olması kritik bir destek sağlayacaktır’’ dedi.

Genel Sekreter, teknik komitelerin çalışmalarının ve güven artırıcı önlemlerin olumlu etkisinin iki toplum arasında güven yaratmada önemli olduğunu belirttikten sonra ‘’Ancak sadece çözüme yolaçacak anlamlı ve sonuç odaklı müzakerelerin başlanmasına yönelik uzlaşmaya ulaşılması yönünde bir ilerleme hem Kıbrıslılar’a hem de uluslararası topluma barışçıl ve ortak bir geleceğin adada mümkün olabileceği yönünde güven verebilir’’ yorumunu yaptı.

Genel Sekreter hem kendisinin hem de yardımcılarının ilgili taraflarla temas ve diyaloğunun devam edeceğini belirterek bu kapsamda BM parametrelerini ortaya koyan BM Güvenlik Konseyi kararlarının kendisine rehberlik etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Genel Sekreter raporunun sonunda, tüm Kıbrıslılar’ı adalarının geleceğinin şekillenmesine etkili şekilde katkıda bulunmaya ve pragmatik olmaya davet etti. Nihai olarak Kıbrıs sorununa çözümle beraber herkese barış ve istikrar getirecek ortaklaşa kabul edilen ileriye dönük bir yol bulunması için çabaların devam etmesi gerektiğini kaydeden Guterres, garantör ülkelerden de iki toplum arasında diyalog ve işbirliğine destek vermelerini istedi.

UNFICYP RAPORU

Benzer dilde yazılan UNFICYP raporunda da iki taraf arasındaki ekonomik uçurumun giderek açıldığı, bunun hem siyasi gerilime hem de yeşil hatta illegal bir takım faaliyetlere, kaçakçılık faaliyetlerine yolaçtığı belirtildi. Ayrıca bu durumun adadaki iki topluma da zarar verdiği, çözüm beklentilerini de azalttığı yorumu yapıldı. Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmadığı belirtilen raporda, Türkiye’nin adı verilerek eleştirildi.

Raporda Kıbrıs’ın sayıları giderek artan göçmenler konusunda da bir kriz yaşadığına dikkat çekilerek, bu konuda iki tarafın işbirliği içinde olması gerektiği de belirtildi.

İTİDAL VE YAPICI OLMA ÇAĞRISI

Guterres UNFICYP raporunda yine taraflara çağrıda bulunarak ‘’Bölgedeki bu karışık ortam ve bu ortamın Kıbrıs üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bölgedeki ilgili tüm aktörlerden itidalle davranmalarını ve aralarındaki sorunları çözmek için yapıcı yaklaşımlarda bulunmalarını istiyorum. Bu noktada tüm tarafların iyi niyet göstermeleri ve siyasi bir çözüm için gerekli koşulları yaratma yönünde çaba sarfetmelerini istiyorum’’ dedi.

Guterres raporunun sonunda, iki taraf arasında barış ve istikrarın sağlanması çabalarında ve siyasi bir çözüm için gerekli olan şartların oluşmasında UNFICYP’in devam eden katkıları nedeniyle Güvenlik Konseyi’nden gücün görev süresini 6 ay uzatmasını istedi.