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Tapuda işler durdu

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Günlük 30 milyon Türk Liralık iş yapan İskele Kaza Tapu Amirliği'nde binanın yetersiz olması ve personel eksikliği nedeniyle greve gidildi

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Tapuda işler durdu
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İskele Kaza Tapu Amirliği'nde mevcut binanın yetersiz olması ve personel eksikliği gerekçesiyle dün sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıldı.

​İskele Kaza Tapu Amirliği'nde örgütlü bulunan KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, üç saatlik grev sırasında basın açıklaması yaparak söz konusu sorunların bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu.

Grevle ilgili basına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İskele Kaymakamlığı binası içinde hizmet veren Tapu Amirliği'nin, çalışma koşullarının son derece kötü olduğunu söyleyerek, dairede bir arşiv bölümünün bile bulunmadığını kaydetti.

Günlük 30 milyon Türk Liralık iş yapan ve devlete katkı sağlayan böylesi bir dairenin çalışma koşullarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bengihan, dairenin en kısa sürede daha çağdaş koşulların olduğu bir binaya taşınması gerektiğini söyledi.

​Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da devlete en fazla gelir getiren ve en fazla işleyen dairenin İskele’deki Tapu Kaza Amirliği olduğuna işaret ederek, sadece çalışanların değil aynı zamanda buradan hizmet alanların da mağdur edildiğini belirtti.

 Mevcut sorunların en kısa sürede çözülmesi gerektiğini dile getiren Atan, hükümetin sorunların çözümüne yönelik herhangi bir adım atmaması durumunda grev ve eylemlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplam 14 personelin çalıştığı dairede 10 personelin daha istihdam edilmesi talep edilirken dairenin de başka bir binaya aktarılması bekleniyor.

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