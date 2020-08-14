TAPU VE KADASTRO DAİRESİ’NDEN AŞAĞI MARAŞ MAHALLESİ SAKİNLERİNİ İLGİLENDİREN DUYURU

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa kazasına bağlı Aşağı Maraş Mahallesi ile ilgili yapılan kadastro işlemleri hakkındaki şikayetlerin, 17 Ağustos-15 Ekim arasında yapılması gerektiğini duyurdu.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Aşağı Maraş Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro yenileme çalışmaları kapsamında tahdit ve tespitleri yapılan taşınmaz malların tespit durumları ile ilgili evrakların Gazimağusa Gelişim Akademisi’nde ilan edildiği kaydedildi.

Askıya alınan malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin, itirazlarını 17 Ağustos ile 15 Ekim tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne veya Gazimağusa Tapu Amirliğine yapması gerektiği belirtildi.

Duyuruda “İtiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği” belirtildi.