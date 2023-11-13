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Tanya'mız MasterChef All Star'dan elendi

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Tanya'mız MasterChef All Star'dan elendi
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Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından olan TV8 kanalında yayınlanan MasterChef All Star isimli yemek yarışmasının 20 haftasının elenen ismi belli oldu.
Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı, MasterChef All Star'dan elendi. Yarışma boyunca Kıbrıs'ı en iyi şekilde temsil eden Tanya'ya Halkın Sesi Gazetesi, olarak teşekkürü bir borç biliyoruz...
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