Tanya Kilitkayalı, 32. Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılıyor

Fuar, 3-6 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde yer alacak
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı şef Tanya Kilitkayalı, KTSO organizasyonunda 5 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da fuar etkinlik alanında Kıbrıs mutfağından örnek yemek ve tatlılar yapacak.
Etkinliğe gönüllü katılacak Tanya Kilitkayalı, “Fırsat verildiği takdirde ülkemi temsil etmekten her zaman onur duyarım.” dedi.
Fuar, 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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