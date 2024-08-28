Tanya Kilitkayalı, 32. Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılıyor

Ülkenin genç şeflerinden, öğretim görevlisi ve işletmeci Tanya Kilitkayalı, bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı'nda yer alacak etkinlikler kapsamında, Kıbrıs mutfağından örnek yemekler yapacak.

Fuar, 3-6 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde yer alacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı şef Tanya Kilitkayalı, KTSO organizasyonunda 5 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da fuar etkinlik alanında Kıbrıs mutfağından örnek yemek ve tatlılar yapacak.

Etkinliğe gönüllü katılacak Tanya Kilitkayalı, “Fırsat verildiği takdirde ülkemi temsil etmekten her zaman onur duyarım.” dedi.

Fuar, 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

