Tanıtıma tek seferde toplam 3 milyon TL’lik harcama

Bir yandan maaş ve mevduat faizlerinden kesinti yapan hükümet, bir yandan da Londra’daki bir alış-veriş merkezindeki “tanıtım” etkinliği için yaklaşık 2 buçuk milyon, Bakü’deki fuar içinse 630 bin 308 TL ödeme çıkardı

Okul ve hastane binalarının dayanıklılığını arttırmak için kaynak arayışında olduğunu söyleyen hükümetin, yurttaşın maaş ve mevduat faizlerinden kesinti kararı üretmesine karşın; harcamalarında tasarruf yoluna gitmemesi kamuoyunda tepkiye neden oluyor.

Bu konudaki son iki örnek, 28 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Tanıtım” adı altında yapılan harcamalardan en büyüğü, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan “Westfield” isimli alış-veriş merkezinde düzenlenecek “tanıtım etkinliği” için harcanacak. Alış veriş merkezindeki etkinlik için 98 bin 100 Sterlin; yani güncel kurla 2 buçuk milyon TL’ye yakın ödeme yapılacak.

Bir diğer harcama ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek AITF Fuarı’na katılım için harcanacak. Fuara katılım için verilecek toplam ücret, 630 bin 308 Türk Lirası…

Hükümet, “tanıtım” masrafları için bu kapsamda toplam 2 milyon 956 bin 308 TL ödeme kararı çıkarmış durumda.

ALIŞ-VERİŞ MERKEZİNDEKİ ETKİNLİK İÇİN 98 BİN 100 STG

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Hükümet, “KKTC’nin tanıtımı için” Nisan – Mayıs aylarında Londra Westfıeld Alışveriş Merkezinde düzenlenmesi planlanan 'Westfield Tanıtım Etkinliği" için gerekli olan toplam 98.100 STG'nin, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın ''Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

BAKÜ’DEKİ FUAR İÇİN 630 BİN 308 TL’LİK HARCAMA

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının AITF Bakü 2023 Turizm Fuarı’na katılımı için "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden toplamda 630 bin 308 TL’lik harcama yapılması kararı aldı.

Karara göre fuar için; 14 bin 875 STG stant ücreti, turizm tanıtım broşürlerinin nakliyesi için 70 bin TL, Müsteşar için 3 bin Dolar avans, hediyelik eşyalar için 150 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 360 bin TL harcanacak.

Söz konusu paranın, "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanacağı belirtildi.

