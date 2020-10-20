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Tanışma görüşmesini sabırsızlıkla bekliyorum

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Rum lider Anastasiadis, Tatar’ı tebrik etti ve “Bir tanışma görüşmesini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi

Tanışma görüşmesini sabırsızlıkla bekliyorum
 
 
 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile görüşmek için BM nezdinde girişimde bulundu.
Anastasiadis, Ersin Tatar’ı tebrik etti.
Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in KKTC’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına dair ilk açıklamasını yaptığı ve seçimin kazananı Ersin Tatar’ı tebrik ettiğini bildirdiler.
Habere göre Anastasiadis açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin yeni liderleri olarak Sn. Ersin Tatar’ı seçmiş olmalarına saygı duyuyor ve bir tanışma görüşmesini sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.
Anastasiadis açıklamasında şunları söyledi: “Sn. Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa sürede bir tanışma görüşmesine bekliyorum. Hem kendisini hem de Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun, BM ve Güvenlik Konseyi kararları ile Kıbrıs’ın üye olduğu ve olmaya da devam edeceği AB norm ve değerlerine uygun bir zeminde çözülebilmesi adına üstlenmeye hazır olduğunu açıkladığı girişime hemen karşılık vermeye hazır olduğum konusunda temin etmek isterim. Sn. Tatar’ın da aynı isteği göstermesini umut etmek istiyorum.”
Anastasiadis, bu mesajını kendi sosyal medya hesabından Türkçe olarak da yayınladı.

 
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