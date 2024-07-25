"Tanınma için büyük bir seferberlik sergileniyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, devleti tanıtmak için her platformda büyük bir seferberlik sergilendiğini söyledi

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Onursal Başkanlık” sertifikası verildi.

Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, dün DMW Türkiye heyeti ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ve onursal üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün; onursal başkanlık plaketini Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası arenada KKTC’nin sesinin duyurulması için yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerini ileterek, tüm bu adımların tanınma yolunda büyük önem arz ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’taki zihniyetin sürekli olarak, Kıbrıs’ın tek temsiliyetçisiymişler gibi Kıbrıslı Türkleri haklarından mahrum ettiğini ve sistemin dışına ittiğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin bu süreçte her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

Devleti tanıtmak için her platformda büyük bir seferberlik sergilendiğini söyleyen Tatar, bunun hiç bitmeyecek bir mücadele olduğunu, gelecek nesillere neler yaşandığının anlatılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Tatar, İstanbul'da temaslarını tamamlayarak adaya döndü.

