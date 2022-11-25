Sağlık Bakanı Altuğra BRT’de konuştu: Acil Durum Hastanesi 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ile tam teşekküllü bir hastane, kapısına kilit vuramazdık”







Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım ünitesiyle tam teşekküllü bir hastane olduğunu kaydederek, “Böyle bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık. Varlıkta yokluk yaşamak büyük duyarsızlıktır, vicdansızlıktır” dedi.



Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bazı servislerinde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.



Taşınmayla birlikte bebek ve anne ölümleri olacağı iddiasını da yanıtlayan Altuğra, “Bebek ve anne ölümleri neden olsun ki? Doktorum aynı, hemşirem aynı, hastanem tam teşekküllü. Herhalde Sağlık Bakanlığı olarak bu kadar öngörüsüz veya ezbere hareket edecek kadar zayıf değiliz. Biz adımlarımızı hekimlerimizle atıyoruz” dedi.







-Tam teşekküllü bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık



Kadın hastalıkları ile doğum kliniğinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasına yönelik tepkileri değerlendiren Altuğra, 100 yatak kapasitesine sahip Acil Durum Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ile tam teşekküllü bir hastane olduğuna işaret etti.



“Tam teşekküllü bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık” diyen Altuğra, üroloji ve göz servislerinin Haziran ayında buraya taşındığını anımsattı.







-İşin ciddiyetini herhalde taşınma noktasına geldiğimiz zaman idrak ettiler



Bakan Altuğra, kadın doğum ve çocuk servisinin de Acil Durum Hastanesi’ne taşınması fikrini doktorlar ve diğer ilgili paydaşlarla paylaştıklarını belirterek şöyle devam etti:



“Altı ay boyunca Sağlık Bakanlığı çatısı altında taraflarla saatlerce toplantılar yaptık. Her ne istediyseler tamamını yerine getirdik. İspat edemeyeceğimiz hiçbir söylemimiz de yoktur. Kendileri ilgili uzmanlar olarak talepte bulundular, biz de yerine getirdik. İşin ciddiyetini herhalde taşınma noktasına geldiğimiz zaman idrak ettiler.”



“Ben sonuç odaklı çalışan, disiplinli birisiyim. Prensiplerim var” diyen Altuğra, başarı için disiplinli çalışmanın şart olduğunu vurguladı.







-Ziyaretimde oradaki huzurun şahidi oldum



Acil Durum Hastanesi’ne taşınan Çocuk Servisi’ni bizzat ziyaret ederek vatandaşlarla görüştüğünü anlatan Altuğra, hem çocuklarını getirmiş olan anne babaların memnuniyetini hem de servisteki doktorların mutluluğunu gözlemlediğini aktardı.



Sağlık Bakanı Altuğra, “ Ziyaretim esnasında oradaki huzurun şahidi oldum. Çünkü sadece çocuklarımıza hizmet veren bir acil servis olacak. Tüm çağdaş dünya ülkelerinde olduğu gibi. Çocuklarımız ve aileleri artık Nalbantoğlu Hastanesi acil servisine gitmeyecek ve oradaki yoğunluk ve vakalarla ile yüz yüze gelmeyecek” dedi.







-Yüzümüzü halka döndük



“Varlıkta yokluk yaşamak büyük duyarsızlıktır, büyük vicdansızlıktır” ifadelerini kullanan Altuğra, “Biz yüzümüzü halka döndük, halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Taşınması yapılan bir diğer servis olan kadın doğum servisine ilişkin açıklamalarda da bulunan Altuğra, kadın doğum ile çocuk servisinin bir arada olması gerektiğini belirterek, servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasının kadınlara sunulan hizmet kalitesinin ciddi şekilde artması demek olduğunu vurguladı.



Bakan Altuğra, “Biz kendi ülkemizin kadınına kaliteli sağlık hizmeti götürmekle mükellefiz. Bu imkanımız varken neden değerlendirmeyelim?” diye sordu.



Servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasıyla ameliyat tarihlerinde de büyük bir rahatlama yaratacağına işaret eden Altuğra, özel hastanelere yapılan sevkler nedeniyle her yıl en az 80 milyon Türk Lirası ödeme yaptıklarını anımsattı.



-Öngörüsüz veya ezbere hareket edecek kadar zayıf değiliz



Taşınmayla birlikte bebek ve anne ölümlerinde artış yaşanacağı iddiasını da yanıtlayan Altuğra, “Bebek ve anne ölümleri neden olsun ki? Doktorum aynı, hemşirem aynı, hastanem tam teşekküllü. Herhalde Sağlık Bakanlığı olarak bu kadar öngörüsüz veya ezbere hareket edecek kadar zayıf değiliz. Biz adımlarımızı hekimlerimizle atıyoruz” şeklinde konuştu.









