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Tam kapanma uyarısı

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Sağlık Bakanı Pilli, tam kapanma uyarısında bulundu: “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız”

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Tam kapanma uyarısı
 
 
 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT ekranlarında, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu programa konuk olarak, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Pilli, “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur” ifadelerini kullanarak, “İngiltere’de bugün ne oldu? Gerekli tedbirler zamanında alınmadı, kapanma gerçekleşti” dedi, “Sürecin kontrol altına alınamayacağı bir sürece girmeyiz” şeklinde konuştu.
Gerekli olması halinde en radikal tedbirleri, 25 Aralık tarihinden sonra almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Pilli, “10 gün, 20 gün bu radikal tedbirleri alırsın, sonra rahatlarsın. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız. Hükümetle istişare içinde olarak, bu karar alınabilir. Yerel vakaların durumuna göre belli düşüncelerimiz var” dedi.
Pilli ayrıca, “bu saatten sonra karantinasız giriş olmaz” ifadelerini de kullandı.
 
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