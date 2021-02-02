Tam kapanma, sıkı denetim, adaletli paket”



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, artış gösteren vakalara dikkat çekti ve tam kapanma ile birlikte daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

Özyiğit, yarın açıklanacak ekonomik paketin de geçmiştekiler gibi adaletsiz olmaması gerektiğini söyledi ve önceliğin işsiz kalanlara, sosyal yardım alanlara küçük ve orta boy işletmelere verilmesini istedi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Evet, maalesef korktuğumuz oldu. Vak'a sayıları rekor düzeye ulaştı. Üstelik ülkenin her bölgesinden vak'a çıkıyor. Artan vak'alarla, temaslılar göz önüne alındığında sokakta halen vak'aların yoğun olduğu da aşikar… Bununla birlikte sağlık altyapımız da çökmek üzere. Yapılması gereken net: Kapanmaya devam, ama şimdiki gibi değil. Tam kapanma ve daha sıkı denetim. Bir haftalık kapanma döneminde, sokaktaki görüntüler de maalesef bir önceki kapanma dönemindeki hassasiyetin olmadığı yönünde. Oysa durum şimdi çok daha kritik. Herkes kurallara uymalı, mümkün olmadıkça evinden çıkmamalı. Aksi takdirde, böyle giderse kapanma da bir işe yaramayacak. Ve bugünle birlikte gelecek de tehlikeye girecek. Bu arada Sn. Başbakan yarın yeni paket açıklayacamış.. Umarız bu pakette de geçmiştekiler gibi adaletsizlik hakim olmaz. Ve de en önemlisi işsiz kalanlar, sosyal yardım alanlar, küçük ve orta boy işletmelerimizle özel sektör öncelikli olur.”