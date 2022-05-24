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“Tam bir teslimiyet belgesi”

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“Tam bir teslimiyet belgesi”

 
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında imzalanan ekonomik protokolün “tam bir teslimiyet belgesi olduğunu” savundu.
İzcan, “Bir ay gizledikten sonra açıklanan protokolde, Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek için gerekli bütün hükümler bulunmaktadır” iddiasında bulundu.
Protokolün, vatandaşlık vermenin kolaylaştırılması, yabancılarının mülk edinmesinin önündeki engeller kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, sendikaların susturulması gibi maddeler içerdiğini savunan İzcan, “Meclis sizin ise, yollar ve sokaklar bizimdir” dedi.
Ekonomik protokolün “ilhak politikasının habercisi olduğunu” iddia eden İzzet İzcan, “Yurdumuzun bölünmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
 
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