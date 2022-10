Tam bir ölüm yolu!

20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda trafik kazaları bitmiyor. Hiçbir önlemin alınmadığı, aydınlatmanın olmadığı yolda sürücüler ölümle burun buruna seyrediyor!

Lefkoşa şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla inşa edilen ve 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda trafik kazaları bitmiyor.Açıldığı günden itibaren felaketlerin bitmediği yolda önceki gece yaşanan trafik kazasında 21 yaşındaki Can Ay isimli genç hayatını kaybetti.Ay, yönetimindeki PJ 938 plakalı salon aracı ile batı istikametine seyrettiği esnada, çembere geldiği zaman önce orta refüje çarptı, direksiyon kontrolünü kaybedip, beton sete çarparak durabildi.İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı feci kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Can Ay, hastaneye sevk edilirken yaşamını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Alihan Akcan’ın tedavisi ise halen devam ediyor.Zifiri karanlıkta Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda seyreden sürücüler her an ölümle burun buruna. Çemberlerde otların temizlenmediği gözlemlenirken, aydınlatmanın olmadığı yolun hali içler acısı. Peşi sıra kazaların yaşandığı yolun trafiğe açılmasından sonra biri 5 yaşında iki kişi hayatını kaybetmişti.Çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yolda yetkililerin önlem almaması vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor.Konuyla ilgili HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Dr. Mehmet Avcı, yollardaki alt yapı eksikliklerine dikkat çekti.Avcı “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bitirildiği gibi kaldı. Hiçbir bakım yapılmadı.Yol çizgileri çizilmedi, kavşak ve çember aydınlatılması yapılmadı, uyarıcı işaretler fosforlu tabelalar gerekli yerlere konmalıydı” dedi.Avcı, devletin yolunu güvenliği sağlamakla mükellef olduğuna, sürücülerin de kuralara uymak zorunda olduğuna dikkat çekti.Ülkede sürati kaldıracak yol olmadığını vurgulayan Avcı, “Yollarımız masum değil. Dünyada yollar affedici inşa edilir ama bizde öyle değil. Hata yaparsak şansımız yok. Yollarımız hatayı affetmiyor” diye konuştu.