HP Başkanı Özersay, Kıb-Tek’in kötü yönetilmesi nedeniyle ortaya çıkan sonucun ‘tam bir fiyasko’ olduğunu vurguladı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıb-Tek’in kötü yönetilmesi nedeniyle ortaya çıkan sonucun ‘tam bir fiyasko’ olduğunu söyledi.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Elektrik kesintileri, Elektrik Kurumu’nun hızla büyüyen borcu ve zam…Kötü yönetince, beceriksiz olunca varılan sonuç tam bir fiyasko.

Kıb-tek ile ilgili olarak halkı düşünecek, kurumun batırılmasını önlemek için canla başla çalışacak, güven verip tahsilatı yeniden artıracak, bakım onarımı zamanında yapacak, yakıt alımını önceden planlayarak hareket edecek, çevreyi ve Halk sağlığını düşünerek kurumun ihtiyacı olan yatırımları yapmaktan çekinmeyecek bir yapıya, bir yönetime ihtiyaç var. Hem de hemen!

Mevcut Ekonomi ve Enerji Bakanının ve Hükümetin bizi bu konuda getirdiği nokta ortada! Yaptığımız temaslarda görüyoruz ki Halk bu hükümete zerre güvenmiyor ve kendisine çektirilen bu eziyeti konuşuyor."



