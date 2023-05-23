Talip Sancar bağımsız aday

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, sosyal medya hesabından 25 Haziran Milletvekili ara seçimlerinde bağımsız olarak aday olacağını duyurdu

Sancar’ın açıklamasının tamamı şöyle:

‘’Uzun süredir yaptığımız görüşmeler, halkımızdan gelen talepler sonucunda dostlarımın da isteklerini göz önünde bulundurarak, Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu 20 yıldır kendine şiar edinmiş olan bir vatan sevdalısıyım. Lefke’den Karpaz’a kadar bütün toplumsal olaylarda ve sivil toplum kuruluşlarında halka destek olma niyetinde olup, halkın refahı, problem ve isteklerinin çözümü odaklı, her insanın kendi derdini çözmekle ayrı ayrı ilgilenen ve yine bu zihniyetle herkesi dostu gören biri olarak halka hizmetimizin daha da artması niyetiyle 25 Haziran'daki Milletvekili ara seçimine bağımsız aday olarak koymaya karar verdim. Önce Allah’a sonra siz değerli dostlarıma bu yolda güvenim tamdır. Şükranlarımı sunarım.’’

