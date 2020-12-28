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Talihliler belirlendi

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CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

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Talihliler belirlendi
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında yapılan çekilişle gerçekleştirildi. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, en güvenilir piyango olma özelliğini ise sürdürerek çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete isabet ederken, Mercedes B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı.
CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Bugün CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. CTP piyangosunun güvenilir ve şeffaf bir piyango olduğunu belirten Sorakın kazananların ikramiyelerini bugünden itibaren alabileceklerini söyledi.
 
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