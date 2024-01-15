Talih kuşu yine Lefkoşa'ya kondu

15 Ocak 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "15448" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
8 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL
8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15448
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33991
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27838
66998
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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47165
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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951
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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