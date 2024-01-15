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Talih kuşu yine Lefkoşa'ya kondu

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Talih kuşu yine Lefkoşa'ya kondu
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15 Ocak 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "15448" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

8 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL

8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15448
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33991
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27838
66998
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01141
21414
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13897
19038
47165
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02304
12617
21313
48296
63840
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01841
02095
29075
29904
47947
48816
61272
67306
67684
70758
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03162
04353
07797
14421
15635
22556
32348
34098
35174
40960
41542
41694
46638
60251
61059
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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10448
11448
12448
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25448
35448
45448
55448
65448
75448
Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
351
951
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78
87
Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
8

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