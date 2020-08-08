Talih kuşu yine Güzelyurt'a kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 53945 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 10 Ağustos (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.
08 August 2020 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53945
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36772
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76801
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26785
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
52694
62825
65990
72266
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33629
36852
40189
43138
68927
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07647
24520
30305
33491
41431
44350
55582
63791
69038
77278
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05070
08244
13536
16700
19737
24924
28052
30650
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43660
50013
63005
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
199
687
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33
79
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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