Talih kuşu Gazimağusa'ya kondu

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satılan "108882" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2022 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "108882" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.



15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

108882

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

179388

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

173295

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

061808

131802

148011

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

017409

067939

111563

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

039915

134255

169116

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

003018

024304

151166

168841

175676

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

021504

024573

057425

064642

065471

080762

098408

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167427

172872

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

008133

038467

049196

075526

100328

149224

150999

174406

175409

194997

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

003503

004369

017876

030601

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042366

053893

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082235

098701

098855

116109

161834

167920

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

008882

100882

101882

102882

103882

104882

105882

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107882

108082

108182

108282

108382

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108812

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178882

188882

198882

Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

023

543

Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72

85

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