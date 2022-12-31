Talih kuşu Gazimağusa'ya kondu

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satılan "108882" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2022 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "108882" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.
15 Ocak çekilişi çıkana kadar
15 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
108882
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
179388
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
173295
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
061808
131802
148011
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
017409
067939
111563
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
039915
134255
169116
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003018
024304
151166
168841
175676
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
021504
024573
057425
064642
065471
080762
098408
112071
167427
172872
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
008133
038467
049196
075526
100328
149224
150999
174406
175409
194997
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003503
004369
017876
030601
038778
042366
053893
068086
077565
082235
098701
098855
116109
161834
167920
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
008882
100882
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102882
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158882
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178882
188882
198882
Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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543
Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72
85
Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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