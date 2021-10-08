Talih kuşu bu kez Mağusa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.



Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 73679 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Mağusa bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.



Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

Devlet Piyangosu'nun 8 Ekim 2021 tarihli çekilişinin ikramiye kazanan numaraları:



700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73679

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09418

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68216

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18527

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43261

45141

46380

46499

68621

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00126

04035

07195

28614

38682

47349

62955

70628

78094

79835

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11433

21454

31637

33252

38903

49521

62010

63740

66174

78301

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03311

10234

11649

13088

23473

26571

27623

37497

53976

63624

66702

67586

68973

70138

71352

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03679

13679

23679

33679

43679

53679

63679

70679

71679

72679

73079

73179

73279

73379

73479

73579

73609

73619

73629

73639

73649

73659

73669

73670

73671

73672

73673

73674

73675

73676

73677

73678

73689

73699

73779

73879

73979

74679

75679

76679

77679

78679

79679

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

568

821

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44

70

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

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