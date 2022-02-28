Talih kuşu bu kez Girne'ye kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 29143 numaralı bilete isabet etti. Kazanan bilet, Girne gezici bayilerimizden Turgut Çeken tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 1 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.



750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29143

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51964

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53421

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22339

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15880

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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24445

28057

31785

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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00458

19000

29690

45790

52153

54000

57535

62473

64784

65097

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00960

04866

05055

16798

22522

23883

29087

32766

38960

49176

54797

58187

59413

63355

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375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09143

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Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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