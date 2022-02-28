Talih kuşu bu kez Girne'ye kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 29143 numaralı bilete isabet etti. Kazanan bilet, Girne gezici bayilerimizden Turgut Çeken tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 1 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29143
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51964
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53421
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22339
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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54000
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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29087
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375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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