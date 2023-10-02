Talih kuşu bu defa Lefkoşa'ya kondu

Devlet Piyangosu'nun 2 Ekim 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 59631 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Lefkoşa gezici bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.

15 Kasım’da 3 Milyon TL

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile 15 Kasım’da yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.



750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59631

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27423

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23095

52108

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06308

78165

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14552

29372

48272

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16278

60946

63858

71447

78841

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23134

29631

30776

44653

50954

62636

67007

71119

72956

78232

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04693

18947

19791

21212

23852

38774

38874

42031

47128

53019

55522

69425

78400

78498

78799

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09631

19631

29631

39631

49631

50631

51631

52631

53631

54631

55631

56631

57631

58631

59031

59131

59231

59331

59431

59531

59601

59611

59621

59630

59632

59633

59634

59635

59636

59637

59638

59639

59641

59651

59661

59671

59681

59691

59731

59831

59931

69631

79631

Son 3 Rakamına Göre 225 TL İkramiye Kazanan Numaralar

057

122

Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70

94

Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

9