Talih kuşu bu defa Lefkoşa'ya kondu

Devlet Piyangosu'nun 2 Ekim 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 59631 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Lefkoşa gezici bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.
15 Kasım’da 3 Milyon TL
Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile 15 Kasım’da yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59631
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27423
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23095
52108
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06308
78165
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14552
29372
48272
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16278
60946
63858
71447
78841
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23134
29631
30776
44653
50954
62636
67007
71119
72956
78232
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04693
18947
19791
21212
23852
38774
38874
42031
47128
53019
55522
69425
78400
78498
78799
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09631
19631
29631
39631
49631
50631
51631
52631
53631
54631
55631
56631
57631
58631
59031
59131
59231
59331
59431
59531
59601
59611
59621
59630
59632
59633
59634
59635
59636
59637
59638
59639
59641
59651
59661
59671
59681
59691
59731
59831
59931
69631
79631
Son 3 Rakamına Göre 225 TL İkramiye Kazanan Numaralar
057
122
Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
70
94
Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
9