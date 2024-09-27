Taliban yasakları, erkekleri de vurdu

Kot pantolon ve Batılı görünmek yasak!

Afgan kadınlara adeta cehennemi yaşayan Taliban, erkeklerin hayatına da sakal boyuna kadar müdahale ediyor, kadınlarla konuşmalarına dahi izin vermiyor. Taliban'ın belirlediği yeni kurallara göre erkeklerin en az yumruk boyunda sakal uzatmaları gerekiyor, Batı tarzı giyim tamamen yasaklanıyor. Kot pantolon giymeleri ve saçlarını kestirmeleri yasaklanan erkeklerin eşleri ve akrabaları dışındaki kadınlara bakması da "İslam'a aykırı" sayıldı











Afganistan'da 3 yıl önce iktidarı yeniden ele geçiren Taliban'ın kadınlara yönelik insanlık dışı uygulamaları hız kesmezken erkekler de katı Şeriat kurallarından nasibini alıyor.

Taliban, daha önce 6. sınıftan sonra Afgan kızların okula dönüşüne izin vermemiş, kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan dışarı çıkması dahi yasaklamıştı.

Taliban yönetimi, son kurallarla kadınların tanımadıkları erkeklere bakmalarını ve dışarıda ya da evleri içinde yüksek sesle konuşmalarını da suç sayıyor.

Afganistan'daki Taliban yönetimi, ülkede yaşayan herkesi kısıtlayan yeni yasakları devreye soktu.

Ahlak polisi, sokaklarda yönetmeliği ihlal eden kadınları ararken yasaklar sonunda erkekleri de vurdu. Yeni yasalara göre ülkede yaşayan erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakması gerekiyor. Ayrıca erkeklerin görünüş veya davranış olarak Müslüman olmayanları taklit etmesi de yasak. Bu da yaygın olarak kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik yasak olarak yorumlanıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ARTIK ERKEKLER DE HEDEFTE

Taliban, Afganistan'da kadınlara yönelik yeni ve katı yasakların ardından, kendilerine yönelik sıkı kısıtlamalar beklemeyen bir grubu da hedef almaya başladı: Afgan erkekleri.

Afgan kadınlar, Taliban'ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kişisel özgürlükleri ve giyimleri hakkında giderek daha sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ancak kentsel alanlardaki erkekler çoğunlukla özgürce yaşayabiliyorlardı.

Son dört hafta ülkedeki erkekler için de önemli değişiklikler getirdi.

KOT PANTOLON, SAÇ KESİMİ VE UZUN SAKAL

Ağustos sonlarında çıkarılan yeni yasalar, erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakmasını emrediyor.

Yasaklar ayrıca görünüşte veya davranışta Müslüman olmayanları taklit etmelerini yasaklıyor, bu da yaygın olarak kot pantolon yasağı olarak yorumlanıyor.

Aynı zamanda kısa veya Batılı stiller anlamına gelen İslami yasalara aykırı saç kesimlerini de yasaklıyor.

Erkeklerin artık eşleri veya akrabaları dışındaki kadınlara bakmaları da yasak.

Bunun sonucunda daha çok insan sakal bırakıyor, seccade taşıyor ve kot pantolon giymeyi bırakıyor.

"ERKEKLER SESİNİ YÜKSELTMELİYDİ"

Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz oldu.

Bir erkeğin sesinin genellikle bir kadınınkinden çok daha güçlü çıktığı bir toplumda, bazı erkekler artık eşlerinin ve kızlarının özgürlüklerini savunmak için daha önce konuşmaları gerekip gerekmediğini merak ediyor.

Başkent Kabil'de yaşayan ve Amerikan gazetesi Washigton Post'a konuşan bir Afgan erkek, "Erkekler seslerini yükseltmiş olsaydı, şu anda farklı bir durumda olabilirdik. Şimdi, sorgulanmak ve aşağılanmak istemediğimiz için herkes sakal bırakıyor." dedi.

KORKU ERKEKLER ARASINDA DA YAYILIYOR

Beyaz cübbeleriyle tanınan yeni yetkilendirilmiş ahlak polisi, son dört haftadır Kabil'de camiye gitmemiş erkeklerin kapılarını çalıyor.

Hükümet çalışanları sakallarını uzatmadıkları için işten çıkarılacaklarından korkuyor.

Erkek taksi şoförleri cinsiyet ayrımcılığı kurallarını ihlal ettikleri, arabalarında refakatsiz kadın yolcular bulundurdukları veya müzik çaldıkları için durduruluyor.

Yeni yasalar ahlak polisine şüphelileri üç güne kadar gözaltında tutma yetkisi veriyor.

Taliban'ın erkeklerle ilgili yeni kuralları, hükümetin kız çocuklarına ve kadınlara uyguladığı kısıtlamalarla karşılaştırıldığında sönük kalıyor.

KADINLARIN SESİNİ KISAN REJİM

Afganistan'da kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesi ve kadınların üniversitelere girmesi yasak. Yakın zamanda toplum içinde seslerini yükseltmeleri de yasaklandı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkarılan yeni dini kanun, kadınların seslerini yükseltmesini, kamusal alanda Kuran okumasını ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklıyor.

