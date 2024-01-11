“Talebimiz yüzde 50.31’in üzeridir”

İşçi temsilcisi Hür-İş, yarın toplanacak olan asgari ücret masasında hayat pahalılığını tartışmayacaklarını ve talebin yüzde 50.31’in üzerinde olduğunu açıkladı

Hür-İş Federasyonu, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bir an önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, asgari ücretlinin geçimi kalmamıştır, zamlar altında eziliyor. İnsanları açlığa mahkum ettiniz diyoruz. Ne işverenler, ne hükümet dikkate alıyor” dedi.

Serdaroğlu, hayat pahalılığının yaratılan enflasyonun bedeli olduğunu ve tartışılacak bir konu olmadığını kaydetti; asgari ücret masasında hayat pahalılığını tartışmayacaklarını, üzerine eklenecek refah payını tartışacaklarını dile getirdi.

“Kusura bakmasınlar bu asgari ücret masası pazarlık masası değildir. Asgari ücretli de pazarlık edilecek insanlar değildir” ifadelerini kullanan Ahmet Serdaroğlu “asgari vicdan” çağrısında bulundu.

Asgari ücret masasında yapılmaya çalışılanın, hayat pahalılığının ne kadarının asgari ücrete yansıtılacağının tartışılması olduğunu ileri süren Serdaroğlu, “İnsanların cebinden aldığınızın ne kadarını geri vereceğinizin tartışması mı olur?” sorusunu yöneltti. Serdaroğlu, tartışılması gerekenin hayat pahalılığı üzerine konulacak refah payı olması gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu “Hayat pahalılığını asgari ücretli yaratmıyor, hükümet yaratıyor. Yaptığı zamlarla piyasadaki tüm ürünleri tetikliyor. Hayat pahalılığı üzerine konacak refah payını tartışırız ama hayat pahalılığını tartışmayız. Şu anda hayat pahalılığı yüzde 50.31 ve bizim talep edeceğimiz onun üzerinde bir artış. Yarattığınız enflasyonun bedelidir.” dedi.

