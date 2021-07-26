Talat Usar, Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atandı

Yüksek Adliye Kurulu, Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar’ı, Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atadı.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kararın 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilirken, Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Usar’ın, yemin töreninin yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.