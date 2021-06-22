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Taksim uyarısı

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Cenevre’den çıkan sonucun ardından durumun çok tehlikeli şekillendiğini söyledi ve ekledi: “Kıbrıs’ın taksimi daha önce olmadığı kadar gözle görünürdür”

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Taksim uyarısı
 
 
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cenevre’den çıkan “hayal kırıcı sonucun da ardından durumun çok tehlikeli şekillenmekte olduğu” görüşünü ortaya koyarak “Kıbrıs’ın taksimi daha önce olmadığı kadar gözle görünürdür. Türkiye’nin iki devlet maharetlerinin etkisiz hale getirecek inisiyatifler alınmalı” dedi.
Önceki gün Baf’ın Hloraka köyünde düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşan Kiprianu, Türkiye’nin iki devlet çözümü tezi ile Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını “engellediğini” öne sürdü.
Kiprianu, “Bunu ancak çelişki ve gerilemeler olmadan haklı tezlerimizde ısrar ederek, uluslararası toplum ve Kıbrıs Türk toplumu ile uzlaştıklarımızda (federasyon) tutarlılık ve kararlılık göstererek başarabiliriz. Diğer seçenek taksim, yani Kıbrıs’ın yarısını koşulsuz şartsız Türkiye’ye teslim etmemizdir. Türkiye’nin artık resmî olarak da sunduğu talebi budur” dedi.
Kiprianu “taksimin, durumun bugünkü gibi kalacağı anlamına gelmediğini anlamaları gerektiği” görüşünü ortaya koydu. Kapalı Maraş’ta “yeni emrivakiler” yaratılmakta olduğunu, Türkiye’nin sözde Rum MEB’indeki tahrikkârlığının da yoğunlaştığını” savundu, özetle şunları söyledi:
“Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu, BM kararlarına ve uzlaşılmış çerçeveye dayalı federasyon çözümünde ısrar ediyoruz, edeceğiz. Ülkeyi, halkı, kurumları ve ekonomiyi birleştirecek bir çözüm istiyoruz. Ülkemizi dikenli tellerden, barikatlardan ve yabancı askerlerden kurtaracak bir çözüm,  tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan, garantiler ve müdahale hakları olmayan, siyasi eşitliğe sahip, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak yeniden birleşmiş bir devlet istiyoruz.”
Kiprianu, “İnisiyatif alınarak ve/veya AKEL tarafından sunulan önerinin Başkan Anastasiadis tarafından benimsenmesi ile Türkiye kabul edilmez taleplerinden illa dönecek anlamına gelmez ancak çaba harcamamıza değer, aksi halde matematiksel kesinlikle taksime gideriz” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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