Taksicilerin kâbusu ‘korsan taksi’

Taksicilerin başı, ‘korsan taksiler’ ile belada. Lefkoşa’da 6 ayda 39 adet korsan taksi tespit edildi. Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar “Ülkemizde toplu taşımacılık sektörü 1975 yılından bu yana değişmeyen ve hala çağdaşlaşmamış yasalarla yönetilmeye çalışılıyor” dedi

Kuzey Kıbrıs’ta, geri kalmış sektörler arasında olan toplu taşımacılık sektörü birçok sorunla mücadele ediyor. Ülkede kişisel araçların sayısının fazlalığı, akaryakıt ücretlerinin pahalılığı, T izinleri gibi vergi ve harçların yüksekliği ile giderlerin fazlalığı gibi olumsuz etkenlerle mücadele etmek zorunda kalan taksicilerin başı, bir de bu işi kaçak olarak yapan ‘korsan taksiler’ ile belada. Trafik polisleri, son zamanlarda ciddi artış gösteren korsan taksilerle karşı başlattığı kapsamlı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Lefkoşa bölgesinde, TC ve yabancı uyruklu üniversite öğrencileri arasında yaygın olan korsan taksicilik ile mücadele eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, ticari izinsiz yolcu taşıyan araç sürücülerine 24 saat boyunca göz açtırmıyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesinin rutin trafik denetimleri sırasında, kontrol için durdurulan şüpheli birçok araçta yapılan titiz tahkikat neticesinde, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, korsan taksicilik faaliyetinde kullanılan araçlara ise polis tarafından el koyuldu.

Lefkoşa Trafik Şubesinin görev sahasında; 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle, 39 adet korsan taksi tespit edilerek korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücülere yasal işlem uygulandığı öğrenildi.

KARALAR: YASALARIN GÜNCELLENMESİ ŞART

Korsan taksicilik sorunuyla ilgili açıklamalarda Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, “İlgili Bakanlarla defalarca görüştük fakat ne yazık ki korsan diye adlandırdığımız bu yasadışı kişilerin önüne bir türlü yasal mevzuat ile geçmemiz mümkün olmadı. Polis Müdürlükleri ile yaptığımız istişareler neticesinde, bizim de katkı koyduğumuz denetimlerle korsan taksicilik yapan şahısları tespit edip yakalamaya çalışıyoruz. Korsan taşımacılık yapan sürücüleri kimi zaman bizler tespit edip polis ekiplerine ihbar ediyoruz, kimi zaman ise polis ekipleri tarafından tespit edilip yakalanıyorlar. Ülkemizde toplu taşımacılık sektörü 1975 yılından bu yana değişmeyen ve hala çağdaşlaşmamış yasalarla yönetilmeye çalışılıyor. Bu yasalar artık geçerliliğini yitirmiş durumda olduğu için gerekli çağdaş düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR”

Mevcut yapının kronikleştiğini ve bu soruna çözüm bulmakla ilgili görevin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na düştüğünü dile getiren Murat Karalar, “Maalesef hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Yasal düzenleme bakanın talimatına kalmış durumda. Yasanı düzenlenme yapılmış hali bakanlığın hukukçusunun yanında duruyor. Bu yasa değişikliği maalesef ilgili bakan tarafından Bakanlar Kurulu’na götürülmüyor” dedi. “Biz sadece polisin desteğiyle korsan taksilerle mücadele etmeye çalışıyoruz” diyen Karalar, “Bizim istediğimiz yasal mevzuatın düzenlenmesi ve ivedilikle yürürlüğe girmesidir” diyerek polisin de elinin bu şekilde güçlendirilebileceğini ve mücadelenin daha kapsamlı yapılabileceğini vurguladı.

“Hiç kimse özel aracıyla yolda otostop çeken kişiyi aracına almaz, kan bağının olmadığı kişileri aracına koyup gezdirmez ya da seri şekilde daimi bir güzergâhta aracıyla seyretmez” diyen Murat Karalar, “Bu konularda gerekli yasal düzenlemeler yapılırsa polisin de eli güçlenecek. Şu anda denetimler gerçekleştiriliyor ve korsan taksiler tespit ediliyor fakat güncel bir yasal mevzuat ve caydırıcı cezalar olmayınca söz konusu kişiler mahkemeye çıkarılsalar dahi serbest kalıyorlar” dedi. Polis kadrolarının sayı olarak yetersiz kalmasının da işleri zorlaştırdığını kaydeden Karalar, “Polis takip edip para alışverişi olduğu zaman suçüstü yakalayabilirse ceza kesebiliyor” diyerek bu nedenle korsan taksiyle ilgili mücadelenin zorlaştığını ifade etti.