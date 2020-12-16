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Taksicilerden ‘şeffaf bölme’ tepkisi

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Taksiciler, şoför ile yolcu arasına şeffaf bölme yaptırma zorunluluğuna tepki gösterdi

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Taksicilerden ‘şeffaf bölme’ tepkisi
 
 
Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kamil Gözay, bir takım kısıtlamalardan dolayı ekonomik olarak girdikleri sıkıntıya dikkat çekti ve şoför ile yolcu arasına şeffaf bölme yaptırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
Maddi olarak zaten çökme noktasına geldiklerini kaydeden Gözay, “Taksiciler  devletin ‘emri’ ile bu plastiği veya benzeri bölmeyi hangi para ile yaptıracak ya da daha da komiği nereden kimden bu ürünü temin edecek?” dedi.
Taksicilerin arabalarına aldıkları müşterinin  korona taşıyıcısı olma ihtimaline rağmen ekmek parası peşinde koştuğunu belirten Gözay, devleti “iş bilmezlikle  ve düşüncesizlikle“suçladı.

 
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