Taksiciler korsan ve kaçak taşımacılığa isyan etti

Korsan ve kaçak taşımacılığın önlenmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapan Birleşik Taksiciler Birliği, burada "Dayanacak ne gücümüz ne de sabrımız kaldı", "gayri resmi kaçak taşımacılığa hayır", "otel ve casino korsan taşımacılığına hayır" yazılı pankartlar açtı, hükümete eleştirilerde bulundu

Birleşik Taksiciler Birliği, korsan ve kaçak taşımacılığın önlenmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Birlik, hükümet ve bakanlıktan, sorunların ortadan kalkması için "Motorlu Araçla Yolcu Eşya Denetim Değişiklik Yasası"nın ivedilikle hayata geçirmesini talep etti.

Araçlarıyla bakanlık önüne gelen Eylemciler, burada "Dayanacak ne gücümüz ne de sabrımız kaldı", "gayri resmi kaçak taşımacılığa hayır", "otel ve casino korsan taşımacılığına hayır" yazılı pankartlar açtı, hükümete eleştirilerde bulundu.

Birlik başkanı Muhammed Biberoğlu, eylemde yaptığı konuşmada, taksicilerin haklarını aramak için buraya geldiklerini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı taksicilerin sesini duymaya çağırdı.

Taksiciler ile ilgili yasanın yarım kaldığını ve Bakanlar Kurulundan geçirilmediğini ifade eden Biberoğlu, amaçlarının korsan taksiciliğin, casino taşımacılığının engellenmesi olduğunu söyledi.

Yasal düzenleme için bakanlık ile çalıştıklarını ancak hayata geçirilmediğini belirten Biberoğlu, taksi sektörüne karşı duyarsız kalındığını savundu, yasanın taksi sektörünün geleceği için bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.



Casino ve turistik taşımacılığın da önlenmesini isteyen Biberoğlu, taksilere takılmak istenen taksimetrelerin ise kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Biberoğlu, "T" izinlerinin verilmesini de eleştirerek, polis genel müdürlüğü ve Bakanlığı haksız kazanç sağlayanlara karşı aktif denetleme yapmaya çağırdı, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda eylemin süresiz devam edeceğini kaydetti.

Eylem bakanlık önünde devam ediyor.