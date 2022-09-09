Taksiciler isyan etti





“Can güvenliğimiz yok”



Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu, taksici Ozan Polat’a bir aracın çarpmasının ardından konuştu.

Taksici Ozan Polat’ın müşterileri istenilen yere götürdüğünü kaydeden Biberoğlu, Polat’ın müşterilerden para istediğini; ancak müşterilerin para vermeden araçtan indiğini söyledi. Polat’ın müşterilerle tartışmaya başlaması sonrasında ise müşterilerin arkadaşı olduğu düşünülen bir kişinin aracıyla taksici Ozan Polat’a çarptığını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle taksicilerin huzursuz olduğuna vurgu yapan Biberoğlu, “Can güvenliğimiz yok.” dedi.

