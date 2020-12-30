Taksiciler iflasın eşiğinde

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında taksi şoförleri geliyor. İş azlığı nedeni ile evine ekmek götüremez hale gelen taksiciler, devletten yardım bekliyor



Pandemi nedeni ile ülkeye turist ve öğrencinin gelmeyişi taksicileri olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz Mart ayından bu yanı iş yapamaz hale gelen taksiciler evine ekmek götüremiyor. Çalışmadıkları halde tüm vergileri de talep edilen taksiciler isyan noktasına geldi. İş azlığının yanı sıra, kaçak taksiler ve şehirlerarası taşımacılık yapan minibüsler de sektörü yok oluşa sürüklüyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu, her geçen gün daha da kötü duruma gittiklerini ve devletten destek beklediklerini söyledi.

Gazimağusa ve İskele bölgelerinden toplam 350 üyesi bulunan Gazimağusa Taksiciler Birliği’nin Başkanı Muhammet Biberoğlu, turist ve öğrenci olmaması nedeni ile geçtiğimiz Mart ayından bu yana işlerin her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade etti. Devletten bir kısım mal sahibi taksiciye katkı çıktığını ancak katkıların devamının gelmediğini kaydeden Biberoğlu, bunun bir çözüm olmadığına vurgu yaptı. Sigortaları yatmayan taksicilerin bu katkı paylarından yararlanamadığını ifade eden Biberoğlu, devletin taksi sürücü belgesine sahip olan kayıtlı taksicilere aylık katkı sağlaması talebinde bulundu.

Bu süre içerisinde hiçbir gelir elde edemeyen taksicilerin eve ekmek götüremez hale geldiğini belirten Biberoğlu, “çoluğumuz çocuğumuz, borcumuz var. Sesimizi kimse duymuyor. Avrupa ülkelerinde nasıl ki taksicilere destek veriliyorsa biz de istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışmadığımız işin vergisini istiyorlar” diyen Biberoğlu, bunun talep edildiği gibi devletin tüm taksici camiasına da destek olması gerektiğini kaydetti “çalışmayan insan borcunu nasıl ödesin” diyerek tepki gösterdi.



“MÜŞTERİ OLMADIĞI GİBİ, MİNİBÜSLER VE KAÇAK TAKSİLER DE İŞLERİMİZİ BALTALIYOR”

Yaklaşık 1 yıldan beri taksicilerin adeta kan ağladığını kaydeden Başkan Muhammet Biberoğlu, iş azlığı yetmezmiş gibi şehirlerarası yolcu taşıyan minibüs ve kiralık araçlarla kaçak taksicilik yapanların da taksicinin işini baltaladığını söyledi.

Duraktan durağa müşteri taşıması gereken şehirlerarası minibüslerin şehir içinde dolmuş gibi müşteri taşıdığını söyleyen Biberoğlu, “şehirlerarası minibüslerin dolmuş gibi müşteri toplaması, taksicinin en azından durağa kadar müşteri taşımasına engel oluyor” şeklinde konuştu.

Whatsapp üzerinden oluşturulan gruplarla kiralık araçlarla kaçak taksicilik yapan şahıslar için yasada hiçbir düzenleme olmadığını belirten Biberoğlu, “kaçak taksicilik yapanları yakalayıp elimizle polise teslim ediyoruz. Para cezası kesip salıveriyorlar, caydırıcı bir cezası olmadığı için vazgeçmiyorlar” şeklinde konuştu.

