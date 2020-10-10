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Taksi, alevlere teslim oldu

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Lefkoşa-Mağusa ana yolunda seyreden taksi, Korkuteli köyü yakınlarında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Taksi, alevlere teslim oldu
Mağusa-Lefkoşa Anayolu Korkuteli yakınlarında dün sabah saat 07.00 sıralarında seyir halindeki araç alevlere teslim oldu.
22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın yönetimindeki TGH 046 plakalı taksi aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik arızası aracın alev almasına neden oldu.
Sürücü yara almadan kurtulurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Özaydın’ın kullandığı araç yanarak kullanılmaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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