TAK yönetim kurulu başkanı Akkor, istifa etti

Yaklaşık 5 yıldır ajansın Yönetim Kurulu Başkanı olan Emin Akkor, yeni yönetim kurulu yapısının oluşumuna fırsat vermek için istifa ettiğini açıkladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor görevinden istifa etti.

Yaklaşık 5 yıldır ajansın Yönetim Kurulu Başkanı olan Emin Akkor, yeni yönetim kurulu yapısının oluşumuna fırsat vermek için istifa ettiğini açıkladı.

Yönetim kurulu üyeliklerine bayrak yarışı gözüyle bakılması gerektiğine vurgu yapan Akkor, yeni görev alacak arkadaşların da aynı anlayışla TAK’ı daha ileri seviyeye götüreceklerine olan inancını belirtti.

“TAK OBJEKTİF HABERCİLİK ADINA İDEAL BİR ÇİZGİDE”

Yönetim Kurulu başkanı olarak göreve geldiğinde belirledikleri hedeflerden maddiyat gerektirmeyenlerin tümüne ulaştıklarının altını çizen Akkor, bugün objektif habercilik adına TAK’ın ideal bir çizgide ilerlemesinin övünülecek bir durum olduğunu vurguladı. Editöryal bağımsızlığın gerçek anlamda ajansta var olduğunu ve hiçbir kesimi dışlamadan yasanın emrettiği şekilde habercilik yapılmasına görev alan her yönetim kurulu üyesinin hassasiyet gösterdiğine dikkat çeken Akkor, bundan sonra yönetim kurulunda görev alacak yeni arkadaşların da aynı hassasiyeti göstereceklerine olan inancını dile getirdi.

Görevde olduğu dönemdeki tüm yönetim kurulu üyelerinin verdiği destekle artık ajansta likayata göre terfilerin yapılmasının gelenekselleştirildiğinin altını çizen Akkor, terfi ve münhal sınavlarında Kamu Hizmeti Komusyonu ile işbirliğine gidilerek ajansta adaleti kalıcılaştırdıklarını kaydetti.

Yeni yönetim kurulu şekillenip başkanın seçilmesine kadar görevini sürdüreceğini belirten Akkor, TAK’ın daha iyi noktaya gelmesi için birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ve tüm personele teşekkür etti.