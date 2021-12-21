TAK, 48 yaşında

21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs, yaklaşık yarım asırdır Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğüne hizmet etmeye devam ediyor





Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 48. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K.) 48’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

KKTC’nin yıllar içerisinde gelişmesiyle Türk Ajansı Kıbrıs’ın da iş yoğunluğunun arttığını kaydeden Tatar, kısıtlı personel imkanlarına rağmen yapılan hizmetlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Kurum çalışanlarını kutladı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, 21 Aralık 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın direktifiyle kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın yaklaşık yarım asırdır olduğu gibi bugün de deneyimi ve birikimiyle Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğüne hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

Ajansın Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurduğunu ifade eden Gürdallı konuşmasında, medyada yaşanan değişime de değindi.

Medyada yaşanan değişim ve dönüşümün Türk Ajansı Kıbrıs gibi kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmadığını, aksine artırdığını vurgulayan Gürdallı, “Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama doğru habere ulaşmak zorlaştı. Türk Ajansı Kıbrıs gibi resmi kuruluşlar, bu bilgi kirliliğinin yaşandığı süreçte bir mihenk taşı niteliğindedir ve doğru haberi hızlı verme yeteneği ile de bu dezenformasyonu önleme açısından büyük önem arzetmektedir. Türk Ajansı Kıbrıs da bu değişime, dönüşüme ayak uydurarak Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyeleri TAK’ın 48. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TAK’ın 48’inci yaşının hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, yarım asrın devrilmesine 2 sene kaldığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini, sesini duyurmak adına 10 yıl arayla hayata geçirilen 2 kurum olduğunu dile getiren Başçeri, birinin 1963’te kurulan ve 58’inci yıl dönümünü hafta içerisinde kutlayacak olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, diğerinin de 1973’te Kıbrıs Türkü’nün yazılı ve görsel haberlerini hazırlamak üzere kurulan Türk Ajansı Kıbrıs olduğunu söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TAK’ı, medya okuryazarlığının, dijital ortamda haberlerin doğru, tarafsız aynı zamanda da hızlı bir şekilde dağılmasına öncülük edecek, bu değişimin Kıbrıs Türk basınında öncüsü olacak bir kurum olarak gördüğünü ifade etti.

TAK’ın, bu değişime öncülük edebilecek yetkinliğe sahip olduğuna inandığını dile getiren Başçeri, “Bunu başaracak kadrolara sahip. Umut ederim önümüzdeki dönemde bu dönüşümün öncüsü olarak Türk Ajansı Kıbrıs yoluna devam edecek” dedi.

Bu yolculukta bugüne kadar olduğu gibi Anadolu Ajansı, İletişim Başkanlığı ve TC Büyükelçiliği olarak TAK’ın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başçeri, TAK’a nice yaşlar diledi.



