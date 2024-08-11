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Tahsin Hasoğlu, Moe Açık Hava Sahnesinde Stand-Up Gösterisi ile Güldürdü

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Tahsin Hasoğlu, Moe Açık Hava Sahnesinde Stand-Up Gösterisi ile Güldürdü
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Ünlü komedyen Tahsin Hasoğlu, 9 Ağustos akşamı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisindeki Moe Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Near East Bank sponsorluğunda düzenlenen stand-up gösterisi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Gösteri sırasında iki şanslı hayran, Tahsin Hasoğlu ile tanışma fırsatı buldu. Röportaj sırasında da samimi tavırları büyük beğeni topladı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Hasoğlu, performansının ardından kapıda bekleyen tüm hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve sevenlerine samimi bir şekilde teşekkür etti.
Moe Açık Hava sahnesi'nin büyüleyici ortamında gerçekleşen bu keyifli akşam, komedi severler için unutulmaz bir deneyim oldu.
Moe Açık Hava Sahnesi bu akşam 22.00'da sevilen rock gruplarından Adamlar'ı ağırlayacak.



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