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Tahsin Ertuğruloğlu hastaneye kaldırıldı

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Tahsin Ertuğruloğlu hastaneye kaldırıldı
Halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tedavi altına alındı.

İlk kontrolleri acil servis uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu tarafından yapılan Bakan Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır tarafından nörolojik açıdan sağlıklı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine yönlendirildi.

Prof. Dr. Kaya Süer liderliğindeki ekip tarafından kontrolleri yapılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sol akciğer alt lobunda dinleme bulguları saptandı ve halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan Bakan Ertuğruloğlu’nun sağlık durumu ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen açıklamalarda bulundu.

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