Tahlil başka yakıta mı yapıldı?

Makina Mühendisleri Odası, makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıtın ayni olmadığını açıkladı





Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıtın ayni olmadığını savunarak, Kıb-Tek’in kullanacağı yakıta yapılan tahlilleri sorguladı.

Yarkıner, “Hangi yakıtın, hangi limitine uygundur? KIB-TEK’in kullanacağı yakıtın evsafını, uygunluğunu ve kabulünü KIB-TEK’in kadrolu personelinden kimler yapıyor veya neden yapmıyor/yapamıyor?” diye sordu.

Yarkıner konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK mühendislerinin geçerli ve gerekçeli olarak beyanlarının ve imzalarının bulunmadığı belgelerin muteber olmadığını savunarak, KIB-TEK’in planlı bir şekilde yok edildiğini ileri sürdü.

Makinalarda görülen hasarın “evsafına uygun olmayan yakıt kullanımından’’ kaynaklandığını savunan Yarkıner, “Gemiden, geminin üzerinde bulunan yetkisiz heyet huzurunda alınan numunelerin tahlilleri ile topluma doğru olmayan şekilde bilgilendiriliyor. Yeni tedarik edilecek gemideki yakıtın analizi ile bir önceki yakıtın kullanılmasından kaynaklanan kırılmanın ne alakası var?” dedi.

Makinaların yakıt donanımları ve diğer iç yüzeylerinin evsafına uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle hasara uğradığını savunan Yarkıner, söz konusu yakıt kullanımına devam edilerek hasarın artırıldığını, bu şekilde devam edilirse de revizyona (yenileştirme) kadar gidecek bir sürecin başlayacağını ileri sürdü.

“KIB-TEK’teki mühendislerimize sesleniyorum; Lütfen ayrı bir platform oluşturunuz ve mesleki sorumluluklarınızı yerine getiriniz, günaha ortak olmayınız” diyen Yarkıner, bu tahlil yöntemi ve katılımcı listesinin şartnamenin neresinde yazdığını sordu.

Konu hakkında Makina Mühendisleri Odası’nın açıklamasına neden kulak tıkandığını da soran Yarkıner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tahlilin, hatanın aklanması süreci olacağını söylemiştik. Yeni gelen yakıtın muayenesinde, sanki görevinizmiş gibi, sanki sözleşmelerde siz teknik kabul heyetiymişsiniz gibi görev aldınız. Zaten bizim memleketimizin en büyük sorunu da budur. Çözüm üreteceksiniz diye yanlış yerde, yanlış zamanda, yeterli derecede bilgi ve vizyon sahibi olmadan yanlış sonuçların bulunulmasıdır.

Denetleme, Makinaların hasara uğradığı yerden başlamalıydı. Bu kırılmaların nedenini Makinaların yakıt donanımlarındaki yakıt numunesini, KIB-TEK depolarında daha önce alınmış yakıt numunesini ve makinalardaki yağlama yağı numunesini ayrı ayrı alarak 3 farklı yerde analiz yaptırmanız gerekirdi. Bu analizlerde referans alacağınız teknik kriter de “Makinaların Kitabında Yazan’’ yakıt spesifikasyonları ve yağ spesifikasyonları olacaktı.”

