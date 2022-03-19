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“Tahir toplumun her şeyiydi"

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Lefkoşa’nın sevilen siması Tahir Yüksel’in hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Gazi Yüksel duygulandıran bir paylaşım yaptı

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“Tahir toplumun her şeyiydi"
 
Akademisyen Gazi Yüksel, kardeşi Tahir Yüksel’e duygu dolu bir not ile veda etti. Sosyal medya paylaşımında yaşama gözlerini yuman Tahir Yüksel'in eski fotoğraflarını paylaşan Gazi Yüksel “O'nun ne makamı vardı ne serveti. Hiçbir şeydi, ama toplumunun her şeyiydi. Hoş bir seda bıraktı bu dünyada…” ifadelerini kullandı.
Gazi Yüksel’in paylaşımı şöyle:
“Kardeşimiz Tahir'in tedavi sürecinde kan bağışında bulunan, bunun için olağanüstü çaba sarfeden tanıdık-tanımadık herkese, cenazesinin kaldırılmasına gönülden katkıda bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarına, törene katılarak son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan sevenlerine çok teşekkür ederiz. O'nun ne makamı vardı ne serveti. Hiçbir şeydi, ama toplumunun her şeyiydi. Hoş bir seda bıraktı bu dünyada. Anılarda ve gönüllerde yaşayacak.”
 
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