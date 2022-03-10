Tahir için acilen Trombosit ihtiyacı

Lefkoşa'nın simge isimlerinden Tahir Yüksel için acilen Trombosit ihtiyacı olduğu bildirildi.

Kardeşi Gazi Yüksel konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"Kardeşimiz TAHİR YÜKSEL için acilen TROMBOSİT ihtiyacı söz konusudur.

Sıfır Negatif veya Sıfır Pozitif kan grubundaki 40 yaşın altındaki erkek bağışçılar bugün saat 20:00'ye kadar Lefkoşa'da YDÜ Hastanesi'ne başvurabileceklerdir. İletişim için 0542 858 6886'dan şahsıma ulaşılabilir. Teşekkür ederiz."