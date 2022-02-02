banner762
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
94 0
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
722 0
 
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
15 0
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
84 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
59 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
94 0
banner797

Tahir için acil kan aranıyor

banner476

banner714
Tahir için acil kan aranıyor
Lefkoşa'nın ve özellikle Gençlik Gücü camiasının sevilen isimlerinden Tahir Yüksel için yeniden kana ihtiyaç duyuldu.
Konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan kardeşi Gazi Yüksel şu paylaşımı yaptı:
Yoğun bakımdaki kardeşimiz
TAHİR için YENİDEN
O- (Sıfır Negatif)
kana
ve (Sıfır Negatif veya Pozitif farketmez) TROMBOSİT bağışına ihtiyaç vardır.
Kan veya trombosit verebilecek olanlar
0542 858 6886 numaralı
telefondan bana ulaşabilirler.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.