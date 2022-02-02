Tahir için acil kan aranıyor

Lefkoşa'nın ve özellikle Gençlik Gücü camiasının sevilen isimlerinden Tahir Yüksel için yeniden kana ihtiyaç duyuldu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan kardeşi Gazi Yüksel şu paylaşımı yaptı:

Yoğun bakımdaki kardeşimiz

TAHİR için YENİDEN

O- (Sıfır Negatif)

kana

ve (Sıfır Negatif veya Pozitif farketmez) TROMBOSİT bağışına ihtiyaç vardır.

Kan veya trombosit verebilecek olanlar

0542 858 6886 numaralı

telefondan bana ulaşabilirler.