Tahir için acil kan aranıyor

Lefkoşa'nın ve özellikle Gençlik Gücü camiasının sevilen isimlerinden Tahir Yüksel için yeniden kana ihtiyaç duyuldu.
Konuyla ilgili sosyal medyadan duyuru yapan kardeşi Gazi Yüksel şu paylaşımı yaptı:
Yoğun bakımdaki kardeşimiz
TAHİR için YENİDEN
O- (Sıfır Negatif)
kana
ve (Sıfır Negatif veya Pozitif farketmez) TROMBOSİT bağışına ihtiyaç vardır.
Kan veya trombosit verebilecek olanlar
0542 858 6886 numaralı
telefondan bana ulaşabilirler.
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