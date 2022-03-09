Tadilat iki ayda tamamlanacak

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatı sürüyor





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KAMTEK Ltd, China Baazar ortak girişimi ve İskele Belediyesi'nin desteğiyle Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının devam ettiği bildirildi.

KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, yaşlı bakım evinde söküm işlemlerine paralel alttan çıkan durum analizlerinin sürdüğünü kaydetti.

“Amacımız yuvası dağılmış yaşlılarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak” diyen Bekiroğlu, çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

