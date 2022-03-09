banner762
20 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
35 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
151 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Tadilat iki ayda tamamlanacak

banner476

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatı sürüyor

banner714
Tadilat iki ayda tamamlanacak

 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KAMTEK Ltd, China Baazar ortak girişimi ve İskele Belediyesi'nin desteğiyle Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının devam ettiği bildirildi.
KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, yaşlı bakım evinde söküm işlemlerine paralel alttan çıkan durum analizlerinin sürdüğünü kaydetti. 
“Amacımız yuvası dağılmış yaşlılarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak” diyen Bekiroğlu, çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.