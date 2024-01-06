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“Tadilat değişikliğinden bilgim yok”

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İsias Otel’in resepsiyon görevlisi Ahmet Can, otelin 9. katında yapılan tadilat değişikliğinden bilgisi olmadığını ileri sürdü

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“Tadilat değişikliğinden bilgim yok”
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Adıyaman İsias davasında yargılamanın 3. gününde tanıklar dinlendi. Tanıklardan, Zeynel Can, İbrahim Kaya, Bahattin Ateş ve Enver Demir de diğer tanıklar gibi benzer cümleler kullanarak otel sahiplerinden taraf ifade verdi.
Otelin resepsiyon görevlisi Ahmet Can, olay sırasında evde olduğunu söyledi.
Can, otelde 2 senedir çalıştığını ancak otelin 9. katında yapılan tadilat değişikliği konusu ve imar affı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Can, “Otelin 9. katı kapalıydı. Orayı hiç görmedim. Çocuklar çıkarlardı ama odaya girip çıktığını görmedim” dedi.
Ahmet Can, Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt’un akşam saatleri geldiğini ve eşiyle lobide oturup çay içtiğini söyledi.
 
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