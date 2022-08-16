banner762
banner815
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
11 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
7 0
 
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
18 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
20 0
45 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
34 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
21 0
banner797

Taçoy’un Ankara'daki ziyaretleri sürüyor

banner476

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki heyet, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Heyet daha sonra,  Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sosyal Yardımlar” konulu sunuma katıldı

banner825
Taçoy’un Ankara'daki ziyaretleri sürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un  Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti  İşbirliği Eylem Planı çerçevesindeki Ankara ziyaretleri devam ediyor. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki heyet, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı.
Heyet daha sonra,  Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sosyal Yardımlar” konulu sunuma katıldı. 
Sunumun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşliğinde kurumu gezerek bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri heyeti ziyaret programı kapsamında,  Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı  da ziyaret ederek kurumda incelemelerde bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.