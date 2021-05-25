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Taçoy’dan ‘Yıldırım’ hamle

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Hasan Taçoy’un, önceki günkü iddiaların ardından sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ile birlikte çektirdiği fotoğrafı silmesi dikkat çekti

Taçoy’dan ‘Yıldırım’ hamle
 
 
UBP milletvekili Hasan Taçoy’un, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ile birlikte çektirdiği fotoğrafı silmesi dikkat çekti.
Hasan Taçoy, Binali Yıldırım’ın bir süre önce Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanmasını tebrik etmek için Binali Yıldırım ile birlikte çekilmiş olan fotoğrafını yayınlamış ve “Her zaman kendime örnek aldığım canım abim dostum bir dönem mevkidaşım olan Sn. Binali Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dilerim” şeklinde mesaj yayımlamıştı.
Ancak Sedat Peker’in büyük yankı uyandıran son videosunda Binali Yıldırım’ın oğlu ve Halil Faylalı hakkında iddialarda bulunmasının ardından Taçoy, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.
Bilindiği üzere Binali Yıldırım, UBP’nin geçtiğimiz yıl yapılan kurultayında Taçoy’a destek vermişti.
Taçoy’un Sedat Peker’in uyuşturucu ve kara para aklamakla suçladığı Halil Falyalı ile olan resimlerini kaldırmaması dikkat çekti.
 
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