Taçoy ve Sucoğlu yeniden aday

UBP milletvekilleri Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu, UBP’nin olağan kurultayında yeniden aday olacaklarını duyurdu



UBP milletvekilleri Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu, UBP’nin olağan kurultayında yeniden aday olacaklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı bir televizyon programında UBP kurultayında tekrardan UBP Genel Başkanlığına aday olacağını söyledi.

UBP Genel Başkanlığa tekrar aday olacağını belirten Taçoy çalışmalarının bu yönde olduğunu açıkladı. Taçoy, şu anki Genel Başkan Ersan Saner’e haksızlık etmeden bu çalışmalarını sürdürüleceğini ifade etti.

Taçoy, “2021 ekimine kadar UBP kurultay yapmak mecburiyetindedir. Ekim ayına kadar kurultayın yapılması gerekiyor. Kurultay sonrasında erken seçim yapılması gerekir. Kurultay yapılmalı, parti içerisinde bir sulh sağlanmalı ve seçime ancak o zaman gidilmelidir" dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu da kurultayda aday olacağının mesajını verdi.

Erken seçim ve UBP’nin olağan kurultayı konularında konuşan Sucuoğlu, tüzük gereğince kurultayın şart olduğunu belirterek, hükümet protokolüne göre erken seçim tarihinin Ekim ayında olduğunu anımsattı.

UBP’li 19 vekilin, kurultayın en geç Haziran sonuna kadar yapılması yönünde görüş belirttiğini ancak kararın Parti Meclisi’nde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Parti Meclisi önümüzdeki haftalarda yapacağı toplantılarda kendi kararını üretecek; Kurultay Haziran’da mı yoksa daha erken mi?” ifadelerini kullandı.

Kurultayın haziran ayından sonra olmasının “çok zor” bir olasılık olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, seçimden önce yapılacak bir kurultayın, partiye artı değer kazandıracağına dikkat çekti, en geç Kasım ayında kurultayın yapılmaması halinde, “partiye kayyumun geleceğini ve partiye el koyabileceğini” ifade ede etti.

Olağan Kurultay’da partinin yönetim kadrosunun da seçildiğini, eğer Haziran ayı içerisinde bir kurultay yapılacaksa, iki ay önceden örgüt seçimlerinin başlayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Eğer kurultay için Haziran ayı konusunda mutabık kalınırsa, Nisan ortasında örgütsel seçimlere başlamamız gerek. Erken seçim tarihi Ekim ayından da önceye alınırsa, Olağan Kurultay tarihi sıkıntıya girer” dedi.

Erken seçime ilişkin henüz net bir tarihin olmadığını, bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti başkanlarının oturup karar üreteceğini belirten Sucuoğlu, Kurultay’da yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şöyle devam etti:

“Tarih belli olsun, çalışmalarımız aday olmam yönünde. Başka arkadaşlar da aday olmayı düşünüyor. Muhtemelen 3 ya da 4 adaylı bir seçim olacak diye düşünüyorum.”

Meclis Başkanlığı seçimleri konusunda konuşan Sucuoğlu, “kendisinin seçime yön verdiği” iddialarına ilişkin, “Belli bazı çevreler, ‘Faiz Bey parti içindeki en güçlü isim, o ne derse o olur’ anlamında yorumlar yapıyor. İstenilen bir şey olmadığında, ‘Faiz Bey istemedi de olmadı’ yorumları yapılıyor. Bu tabi insan psikolojisi… ‘En güçlü bizi desteklemedi, o yüzden kaybettik’ psikolojisi” ifadelerini kullandı.

Önder Sennaroğlu’nun 26 kabul oyu ile Meclis Başkanı seçildiğini belirten Sucuoğlu, “Bu maraton bitmiş oldu” dedi, Resmiye Canaltay’ın neden seçilemediğine ilişkin şu yorumu yaptı:

“Tahmin ediyorum ki bu konuda sorun yaşanmamasının nedeni, Meclis Grubu’nda üç farklı adayın çıkması. Aday olmak isteyen arkadaşları ikna edip, seçime tek adayla gidilmesi gerekiyordu. Resmiye Hanım olgunluk gösterdi ve oylamaya katıldı. Keşke olmasaydı ama böyle bir süreç yaşandı. Nihayet güzel bir şekilde sonlandı.”

Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı seçimi sırasında koalisyonun diğer iki ortağı DP ve YDP’nin takındığı tavra ilişkin konuşan Sucuoğlu, “Bana göre çok büyük ayıp etmişlerdir. Bu küçücük partilerin UBP’yi sınamaya hakları yoktur. Bana göre bu çok büyük bir hakarettir. Bu durum belki de koalisyon hükümetinin yeniden değerlendirilmesine neden olacak kadar etik dışı bir durum. Bugün bunu yapan, yarın başka şeyler de yapabilir” dedi.

